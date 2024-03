“CAVE E GESTIONE RIFIUTI: DA PROBLEMA A RISORSA”. IMPRESE SANNITE A CONFRONTO CON LA REGIONE CAMPANIA

SETTORE ESTRATTIVO

Dal 2018 il comparto industriale legato al Settore Estrattivo in Campania ha subito un collasso quantificabile con una perdita di fatturato stimato tra i 4 e i 5 miliardi di euro e la soppressione di oltre 4000 posti di lavoro.

Il crollo del numero di cave di calcare autorizzate e le esigue quantità estratte ha fatto sparire dal territorio regionale cementerie, calcifici e laterifici. Si è abbattuta l’offerta ma non la domanda, con miliardi di PIL dirottate fuori regione, e un costo delle materie prima che sta lentamente diventando insostenibile per il comparto edile (il costo del cemento è salito da € 55/ton a € 140/ton in 6 anni)

Oggi i grandi cantieri infrastrutturali in corso, sia sul territorio regionale che provinciale hanno riportato alla luce la carenza di materia prima, di cui il territorio è naturalmente ricco ma che non può essere estratto.

Per via delle opere in corso sul nostro territorio, che si aggiungono all’edilizia ordinaria, mancano in Provincia di Benevento circa 1.300.000 mc/anno di calcare, almeno per gli anni necessari al completamento dei grandi cantieri, tra cui i principali sono l’AV/AC Napoli-Bari, la Diga di Campolattaro gli assi Telesina e Fortorina, opere che non possiamo permetterci di rallentare o bloccare.

Abbiamo il calcare, anche in prossimità dei cantieri in corso, ma non possiamo estrarlo per un corto circuito normativo: non si possono autorizzare nuovi comparti fintanto che non viene aggiornato il fabbisogno provinciale di materie prima, ancorato a dati che risalgono a quasi 18 anni fa, cioè da quando è in vigore il Piano Regionale delle attività estrattive, anche se lo stesso piano prevedeva l’aggiornamento del fabbisogno con cadenza annuale.

Confindustria Benevento, in rappresentanza degli operatori del settore, CHIEDE:

 L’aggiornamento del fabbisogno, su base provinciale, di materie prime secondo quanto

certificato dai progetti delle grandi opere infrastrutturali in corso e previste.

 L’istituzione di un tavolo tecnico permanente per l’analisi della situazione attuale al fine di sbloccare eventuali iniziative imprenditoriali e indirizzare le strategie future. Il tavolo dovrà coinvolgere tutti gli attori del settore.

 La revisione della norma regionale con l’adeguamento del P.R.A.E. alle condizioni attuali del mercato.