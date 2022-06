Cerimonia di Premiazione delle Studentesse e degli Studenti del Fermi

Un giorno di festa presso l’ Auditorium “E. De Filippo “ per l’I.I.S. Fermi di Montesarchio, il 6 Giugno, si è tenuta la cerimonia di riconoscimento delle Eccellenze per l’anno scolastico 2021/22 del Fermi. Un’iniziativa organizzata con l’obiettivo di dedicare la giusta attenzione a quegli alunni meritevoli che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti con impegno, determinazione e tenacia.

Con la simpatica partecipazione del giornalista Cristiano Vella, ex studente del Fermi, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pasqualina Luciano si è congratulata con le studentesse e gli studenti che si sono contraddistinti in diverse sfumature delle eccellenze ed anche in quelle sociali, sottolineando l’orgoglio della scuola per risultati conseguiti. Al cospetto dei rappresentanti di enti e istituzioni religiose e civili della Valle Caudina sono stati elogiati non solo i vincitori ma anche le loro famiglie, tutti i docenti e il personale della scuola, ricordando che i traguardi raggiunti sono comunque un lavoro di squadra di un’intera comunità educativa.

Questi gli studenti del Fermi che si sono distinti nelle competizioni:

LUIGI VELE classe 5°D – 1° classificato Olimpiadi Italiano gara nazionale cat. Liceale

FRANCESCA IZZO classe 2°A – 2° classificata nella selezione regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali

2°A – 2° classificata nella selezione regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali SABRINA ESPOSITO classe 5° B, LARA PRINCIPE classe 2° H, ALESSIA BOLOGNINI classe 2°H, ROSANNA ITALIA ARMAGNO classe 2°I, MARIALUCIA IERMANO classe 4°A, VALERIA MELILLO classe 4°I. Tra i vincitori Concorso Racconti Campani 2022 , indetto da Historica Edizioni in collaborazione con il sito Cultora. I loro racconti, insieme a tutti gli altri scelti, sono stati pubblicati in un libro.

MARIALUCIA IERMANO classe 4°A – Vincitrice Borsa di studio selezionata, all’interno del progetto MeMo 2.0, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

LAUDANNA classe 1°A, FRANCESCA BRUNA MAINOLFI classe 2°A – vincitori Olimpiadi di Statistica, rispettivamente classificato Secondo per le classi Prime a livello nazionale classificata Seconda per le classi Seconde a livello Nazionale. GIUSEPPE LAUDANNA, FRANCESCA BRUNA MAINOLFI, ANIELLO FRANCESCO AURICCHIO, MICHELE DE MIZIO, SARA GAGLIARDI, FRANCESCO BALZARANO, MICHELE CRISCI, ROBERTA FUCCI, DIEGO ARGINONE, VALERIO CAVUOTO, LETIZIA PANCIONE, FEDERICA DELLO IACOVO, FEDERICO IULIANO, GIOVANNI LUCIANO, NICOLA RUGGIERO, FELICE DI GIOVANNI, grazie al risultato conseguito da tutti gli studenti che hanno partecipato alla gara, il LICEO FERMI ha avuto accesso alla fase nazionale a squadre delle Olimpiadi italiane di Statistica, classificandosi Terza scuola in Italia.

FEDERICA PALLUOTTO classe 5°B premiata con “fascia di bronzo” DAVIDE IERMANO classe 4°D premiato con “fascia di merito” Olimpiadi di Fisica – Gara di secondo livello (Polo Salerno -Benevento- Avellino)

Durante la manifestazione i convenuti sono stati coinvolti piacevolmente dall’esibizione frutto del programma Scuola Viva della Regione Campania declinato nel progetto “Fermi Agorà”, attraverso il modulo “Fermi… la Band! ”e il modulo “Musical in inglese”. I brani proposti sono stati eseguiti da MARIO RAINONE voce e chitarra e GIACINTO CALTANISETTA al clarinetto. Su brani estratti dal musical “High School Musical”, MIRIAM DAMIANO e DANIELE RUSSO si sono esibiti ballando e cantando in inglese.