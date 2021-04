CICLONE in Azione, ROVESCI TEMPORALESCHI e NEVE su molte REGIONI anche nelle PROSSIME ORE

Sull’Italia si avvertono gli effetti negativi di un vortice di bassa pressione tutt’ora in azione e carico di rovesci temporaleschi e nevicate su molte regioni.

La configurazione generale infatti, vede una vasta area di alta pressione protesa verso il nord del nostro continente che mantiene attivo l’afflusso di aria fredda proveniente addirittura dalle regioni artiche. Sono proprio queste correnti fredde ad alimentare un ostinato vortice ciclonico che ormai da parecchi giorni costringe la primavera a mostrare il suo volto più capriccioso.

In queste ore infatti, il quadro meteorologico e tutt’altro che tranquillo. Piovaschi sparsi sono segnalati su alcune zone del Nord specie tra la Lombardia orientale, ovest Emilia e su parte del Trentino e del Veneto. Qui tuttavia siamo in presenza di fenomeni di scarsa importanza e per altro distribuiti in forma molto irregolare e poco diffusa.

Una maggior instabilità atmosferica, invece, la troviamo in azione al Centro–Sud specie su ovest Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e su molti angoli della Calabria. Su questi settori si segnalano piogge localmente a sfondo temporalesco. Un forte temporale sta ad esempio interessando Napoli con piogge forti in movimento dai settori costieri verso l’interno.

Ci sono insomma tutti i presupposti per vivere una giornata assai dinamica sul fronte meteorologico.

Vediamo dunque come evolverà più nel dettaglio la situazione nelle prossime ore.

Il tempo peggiore lo troveremo sicuramente al Sud e su molte aree del Centro dove si farà sentire maggiormente l’influenza della circolazione ciclonica. Attendiamoci quindi un contesto meteo assai instabile con rovesci temporaleschi specialmente sui comparti peninsulari. Il tempo risulterà più asciutto infatti sulla Sicilia salvo per qualche piovasco sulle zone più settentrionali.

Altre piogge sotto forma di temporale colpiranno inoltre molte zone del Centro in particolare la Sardegna, il Lazio, con temporali possibili su Roma e poi Abruzzo e Molise.

Viste le temperature sotto tono ci attendiamo inoltre alcune nevicate sui comparti appenninici centro-meridionali mediamente prossime ai 1300/1400m o localmente a quote inferiori in caso di forti precipitazioni.

Andranno relativamente meglio le cose sulle regioni settentrionali dove per gran parte della giornata registreremo una spiccata variabilità. Nonostante un contesto più asciutto, consigliamo ugualmente di tenere un ombrello a portata di mano in quanto qualche piovasco non sarà da escludere specialmente sui comparti del Triveneto.

Dalla serata poi il tempo andrà gradualmente migliorando su tutto il Nord e su molti tratti del Centro mentre continuerà a rimanere assai capriccioso al Sud dove ci attendiamo una graduale attenuazione dei fenomeni solo nel corso della notte.

Sarà questo il preludio ad un martedì tutto sommato un po’ più asciutto anche se non mancheranno ancora disturbi sulle aree appenniniche centrali e sul Mezzogiorno.

