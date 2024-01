Collegamenti su ruota tratta Benevento – Campobasso e viceversa. Lettera al presidente della Regione Molise

Un cittadino di Benevento scrive al Presidente della Regione Molise per segnalare una serie di problematiche relative a collegamenti su ruota Benevento-Campobasso e viceversa.

“Sono terminate le festività natalizie e di fine anno e, puntualmente, si ripropone il problema: , alle ore 17,50 ( ultimo collegamento su ruota da Campobasso a Benevento) in questo bus sostitutivo ( assicurato dalla ditta Di Maio) ogni posto è stato occupato (prevalentemente da studenti universitari pendolari…) e ( non dovrei dirlo, perché è vietato dal CDS e viola le norme di sicurezza) ci sono cinque persone in piedi, appoggiate alla bene e meglio sugli schienali dei sediolini.

Per l’effetto, questo bus andrebbe fermato, oppure supportato da un altro bus ” a raddoppio”. Ma niente.

Caro Presidente, non è conveniente affidarsi sempre allo ” Stellone Italiano” : basta una frenata brusca, qualcuno che si fa male e iniziamo poi con le indagini, le supposizioni, gli articoli di stampa, la ricerca delle responsabilità. Film tragicamente già visti nel presente. Ma quel che più mi preme sollecitarle è di intervenire perché i diritti dei viaggiatori paganti siano garantiti, in tutti i sensi.

Viaggiare non può diventare un terno al lotto così come collegato alla ” cortesia” di un autista a cui dispiace lasciarti a Campobasso ed impedirti di tornare a casa.

Concludo, da pendolare ultradecennale: l’ ultimo servizio da Campobasso a Benevento va sempre raddoppiato, ovvero potenziato almeno il mercoledì, giovedì e venerdì. Oppure bisogna sempre ” prevedere” un raddoppio. Da prendere in considerazione l’istituzione di almeno un’ altra ulteriore corsa intermedia da Campobasso a Benevento, diciamo semmai alle 16,00.

Queste le idee da sviluppare, ove tali problematiche non le sembrino troppo onerose oppure risibili a fronte della gestione della cosa pubblica, che ben altra cosa! Ma, come si dice, la saggezza e le nostre capacità si riconoscono dalle piccole cose.

Fabrizio Cirocco