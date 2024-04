Compagnia Balletto di Benevento, al via il ‘Festival di Primavera – Una Finestra sulla Danza’

Il ‘Festival di Primavera – Una Finestra sulla Danza’ si avvia alla sua quinta edizione, consolidandosi come una rassegna che promuove una feconda interazione tra danza e cultura in tutti i suoi aspetti. Un evento, in programma in città da sabato 27 a lunedì 29 aprile, che rappresenta un’opportunità unica per esplorare la disciplina coreutica in modo creativo e multiforme.

In questa nuova edizione, il Festival – ideato da Carmen Castiello – si propone di affiancare la dimensione tecnica della danza, attraverso sessioni pratiche e laboratoriali destinate a tutti i danzatori partecipanti, ad una prospettiva culturale che includa dibattiti e confronti dedicati alla danza del Novecento. Inoltre, l’evento sarà l’occasione per inaugurare una piccola biblioteca di danza, presso il Centro Studi Carmen Castiello, composta da circa 270 libri sul balletto, una collezione di 250 VHS e 190 DVD dei grandi balletti classici, nonché un archivio storico intitolato ad Anna Pavlova, una delle ballerine più famose degli inizi del XX secolo, e poi l’intero repertorio della Compagnia Balletto di Benevento.

Il programma:

Sabato 27 aprile

– Ore 18,00: Letture condivise

in collaborazione con l’associazione “Nati per Leggere Campania”.

– Ore 19,00: Inaugurazione della piccola biblioteca della danza intitolata ad Anna Pavlova

con Carmen Coppola, Assessore alle Politiche Sociali – Comune di Benevento

e Maria Carmela Serluca, Assessore all’Istruzione – Comune di Benevento

-Ore 19,30 Incontro ‘La Modern Dance: nuova danza per nuove donne’

– Introduce: Carmen Castiello, direttrice della Compagnia Balletto di Benevento.

– Interviene: Maria Venuso, docente di Storia della danza e del Mimo all’Università Federico II di Napoli.

– Modera: Rossella Del Prete, saggista e docente presso l’Università degli Studi del Sannio.

– Accompagnamento al piano: Denis Marian Mustata, Clara Tontoli.

Domenica 28 aprile

– 15,00-16,00: Lezione di danza classica con Odette Marucci, solista del Teatro dell’Opera del Cairo.

– 16,00-17,30: Lezione di passo a due con Hassan Eltabie, primo ballerino del Teatro dell’Opera del Cairo, e Odette Marucci.

– 17,30-19,00: Laboratorio di improvvisazione e composizione della danza con Francesca Grimieri, laureata presso l’Accademia di Danza di Roma.

Lunedì 29 aprile – Giornata Internazionale della Danza

– 16,00-17,30: “I bambini e la sala di danza”

Attività interattive dedicate ai bambini, tra lezioni aperte, laboratori interattivi, mini spettacoli di balletti di repertorio e letture sul magico mondo della danza.

Tutti gli appuntamenti in programma si terranno presso il Centro Studi Carmen Castiello.