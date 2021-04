Concerto di Pasqua a Benevento, Noi Campani:”Sarà un evento annuale come Città Spettacolo e Bct”

Benevento capitale di arte, cultura, musica e spettacolo con il Concerto di Pasqua, andato in onda questa mattina su Rai2, Un evento unico nel suo genere ospitato nell’incantevole cornice dell’Auditorium di Sant’Agostino, nel cuore del centro storico cittadino e che diventerà un appuntamento annuale come Città Spettacolo e Bct”. Così in nota la segreteria cittadina e quella provinciale di “Noi Campani”.

“Una vetrina importante per la nostra città e per la prestigiosa Kermesse made in Campania, composta da volti noti e artisti famosi provenienti dalla nostra regione – aggiungono -. Avere gli occhi di tutta Italia puntati, per un giorno, sul nostro ricco patrimonio culturale e monumentale e rappresenta un volano importante per il rilancio di quei settori messi in crisi dalla pandemia mondiale.”

Un concerto immerso in un’atmosfera di solidarietà per i lavoratori del mondo dello spettacolo e dell’industria dell’intrattenimento, ma anche di speranza in una vicina ripresa economica di una delle categorie più colpite dalla pandemia mondiale. A questi uomini e a queste donne – continuano – va la nostra vicinanza, il nostro supporto e sostegno in un momento così difficile”.

Un momento solenne, ricco di emozione quello dedicato ai medici, in prima linea dal Giorno 0 contro la lotta al Coronavirus. “Un ringraziamento va a loro, angeli dal camice bianco, punto di riferimento in questa battaglia ancora aperta”.

“Guidare nel modo giusto una città, saper prendere scelte corrette e sostenere decisioni importanti distingue una buona amministrazione da una cattiva gestione. Saranno i risultati, poi, a testimoniarne l’esito. Resta indubbio il fatto che un evento di caratura nazionale, andato in scena su Rai2, ha tutte le potenzialità per dare un nuovo impulso alla nostra città. Per questo un grazie al nostro prim o cittadino Clemente Mastella per essere riuscito a portare il Concerto di Pasqua a Benevento”