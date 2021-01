CORONAVIRUS: IN CORSO INCONTRO GOVERNO CON REGIONI, COMUNI E PROVINCE

I ministri Boccia e Speranza, anche Moratti oltre a Bonaccini e Decaro per Anci e Menesini per Upi

E’ in corso l’incontro del Governo con le Regioni, i Comuni e le Province, sui provvedimenti relativi all’emergenza per la pandemia da coronavirus, convocato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. In collegamento videoconferenza, anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Per quanto riguarda gli altri partecipanti, la Conferenza delle Regioni è rappresentata dal presidente Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, da altri presidenti regionali tra cui Attilio Fontana della Lombardia – per la quale è presente anche il neoassessore ala Sanità, Letizia Moratti – Giovanni Toti della Liguria vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Vincenzo De Luca della Campania, Eugenio Giani della Toscana, Marco Marsilio dell’Abruzzo, Donato Toma del Molise, Antonino Spirlì presidente ad interim della

Calabria.

L’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni, è rappresentata dal suo presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari; l’Unione delle Province da Luca Menesini, presidente dell’Upi Toscana.

