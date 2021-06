Covid.19. Mastella: “Invito i 60enni a vaccinarsi. Da settembre nuovi screening pe monitorare le varianti”

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella nel suo messaggio domenicale ha invitati i 60enni a vaccinarsi perché è fondamentale per raggiungere l’immunità di gregge oltre che a completare la somministrazione della seconda dose fondamentale per proteggersi dalle nuove varianti che già circolano anche in Campania.

Il primo cittadino ha anche annunciato che a settembre organizzerà come Comune in collaborazione con ASL e Cri nuovi screening per tentare di avere un quadro chiaro sulla circolazione della nuova varianti del Covid.19