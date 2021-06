COVID: DE LUCA, ‘BASTA CAOS SU VACCINI, PARLI SOLO IL MINISTERO’

“Ci auguriamo che le vicende degli ultimi giorni convincano tutti della necessità di porre fine al caos comunicativo e informativo sui vaccini”. Lo dichiara il presidente

della Regione Campania Vincenzo De Luca. “E’ indispensabile – spiega

De Luca – parlare con una voce sola. Cessino le comunicazioni

quotidiane del commissario Covid, che va ricondotto a una silenziosa

funzione tecnico-logistica. Cessino le esternazioni di esponenti di

diversi organismi nazionali. Si affidi la comunicazione medico

scientifica al solo Ministero della Salute, nella persona del

Direttore generale della prevenzione, così come avvenuto per la nostra

richiesta di chiarimenti. E così come avviene in ogni paese civile”.