COVID. DE LUCA: “POCHI IN TERAPIA INTENSIVA, E’ DATO POSITIVO’ 

“Avremo presumibilmente una riduzione del contagio per fine luglio, ma già oggi almeno un dato positivo lo registriamo: abbiamo un grande afflusso negli ospedali di pazienti

Covid ma nelle terapie intensive stiamo a livelli assolutamente

gestibili. Siamo oggi al 4,5% di occupazione dei posti di terapia

intensiva. Questo conferma che in ogni caso un miglioramento c’è

stato”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De

Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Se anche registriamo, come

ieri, 13mila positivi in Campania, che non sono pochi, tuttavia di

questi 13mila pochissimi arrivano in terapia intensiva. Ieri e

l’altroieri non abbiamo avuto nessun nuovo ingresso, quindi restiamo

fermi sulla soglia dei 25 ricoveri in terapia intensiva. E’ un dato

enormemente positivo, vuol dire che non abbiamo fenomeni gravi. Però

dobbiamo stare attenti, perché quando i numeri arrivano a 150mila, se

ne hai pure uno su 10mila che va in terapia intensiva, i numeri

cominciano a diventare seri”.