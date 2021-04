COVID. IN ZONA GIALLA LA REGIONE CAMPANIA. INDICE A 0.92

La Regione Campania a sorpresa tornerà in fascia gialla già da lunedì 26 aprile. L’ufficialità sarà data in serata dal Ministro della Sanità Roberto Speranza dopo la riunione della cabina di regia tra Ministero della Salute e l’Istituto superiore della Sanità programmato per questa sera.

La decisione verrà assunta sulle valutazioni dell’indice Rt (l’indice di trasmettibilità del Covid) della Regione Campania è tornato sotto 1: a 0,92 (0,89-0,95), e dalla pressione sugli Ospedali che nella nostra regione appare sotto controllo.

Dall’ultimo monitoraggio sull’andamento del Covid (relativo alla settimana che va dal 12 al 18 aprile) sono segnalati 13156 nuovi casi ma con valutazione di contrarre il virus classificata come moderata e valutazione di impatto bassa.

Anche la classificazione complessiva di rischio è ritenuta moderata. Tutti parametri che saranno valutati dalla cabina di regia per decidere l’eventuale passaggio in zona gialla.

Resta alto il numero dei contagi giornalieri. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’unità di crisi sono 1.912 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Campania, di cui 1.353 asintomatici e 559 sintomatici su 20.078 tamponi molecolari. Quelli antigenici sono 6.912. I decessi sono stati 26. I guariti sono 1.753 (meno dei nuovi casi e questo è un altro dato preoccupante), per un totale pari a 279.179. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, che la Regione indica come a disposizione, ne sono occupati 143. Dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.541.

La repubblica.it