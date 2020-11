COVID. MASTELLA:”INDICE RT INAPPROPRIATO. COMPORTIAMOCI CON RESPONSABILITA'”

Vedo che oggi Benevento sarebbe, secondo l’indice RT al 2,08 e Napoli all’ 1,68.

Una cosa – ha detto il Sindaco di Benevento Clemente Mastella – che mi ha portato ad interrogare tutta la giornata esperti, Protezione civile, il giornalista Bocci de La Repubblica che ha curato un servizio sull’argomento ed amici autorevoli del mondo della scienza medica.

In realtà per numeri di contagi noi siamo al 98° posto su 105 in Italia, dunque, in fondo alla classifica dei contagiati.

Allora è proprio vero quello che dice la Fondazione Gimbe che l’ indice RT è inappropriato e secondo la rivista Nature che non ci dice ciò che dobbiamo sapere .

RT è stimato sui contagi di un paio di settimane prima e poi se Benevento aumenta, ecco il calcolo dice ancora Mastella passando da 30 a 60 casi viene calcolato come nella valutazione odierna. Se, invece, Napoli passa da 3000 casi a 3300 , viene calcolato con indice 1 RT . Assurdo il sistema di calcolo .

Detto questo, pur stando in fondo alla classifica, restiamo il più possibile a casa – ha aggiunto ancora Mastella.

Comportiamoci con responsabilità e giusta preoccupazione, la stessa che ho avuto io nell’ ordinare di non fumare in pubblico, perché questo porta ad utilizzare poco la mascherina creando possibilità di trasmissione di contagio.

Alcuni pigmei politici, che difficilmente ho visto sorridere e qualche altro che nella sua azione di governo locale faceva ridere – ha proseguito il primo cittadino – mi hanno rimproverato per questo provvedimento.

Voglio per correttezza dire che sono tanti in giro per l’ Italia che lo hanno emesso e autorevoli giornalisti anche ieri ne hanno sottolineato la bontà dell’ordinanza.