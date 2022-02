COVID. ORDINE FARMACISTI, ‘OLTRE 2 MLN I VACCINI SOMMINISTRATI IN FARMACIA’

“Nella giornata odierna le farmacie hanno superato 2 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid”.

Ad annunciarlo, rivendicando il contributo dei farmacisti italiani per

mettere in protezione la salute pubblica, è Andrea Mandelli,

presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani

(Fofi). Ai primi posti per numero di vaccinazioni eseguite ci sono il

Lazio e la Liguria con oltre 300mila somministrazioni, seguite da

Piemonte (230mila), Lombardia (220mila) e Campania e Puglia (200mila).

“In questi mesi – sottolinea Mandelli – i farmacisti hanno dato una

risposta straordinaria alla domanda crescente di prestazioni da parte

dei cittadini, mettendo in campo tutte le competenze (aggiornate

grazie all’importante momento formativo promosso dall’Istituto

superiore di sanità e dalla Federazione) e le risorse possibili,

lavorando anche in orari di chiusura e nei giorni festivi, per

eseguire, in totale sicurezza, migliaia di tamponi ogni giorno e dare

un’accelerazione alla campagna vaccinale anti-Covid anche – ricorda il

vertice Fofi – attraverso una puntuale informazione e consulenza

scientifica rivolta soprattutto agli esitanti”.

“Un ringraziamento – conclude Mandelli – va a tutti i farmacisti per

il lavoro svolto e per il contributo che potranno ancora dare al

Servizio sanitario nazionale per sconfiggere la pandemia, grazie alla

loro presenza capillare sul territorio e al rapporto fiduciario con le

comunità in cui operano”.

(Lav/Adnkronos Salute)