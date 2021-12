COVID: SINDACO-PEDIATRA, ‘BIMBI NON ESENTI DA RISCHI GRAVI, VACCINO E’ SICURO’

“Da medico che lavora con i bambini, da sindaco e anche da padre mi sento di dire quindi alle mamme e ai papà che i vaccini a mRna non sono più rischiosi degli altri e che i

bambini, pur ammalandosi di meno rispetto agli adulti, non sono esenti

da rischi da Covid anche gravi. Il senso di questo messaggio è quindi

informarli e tranquillizzarli ai fini di fargli prendere una scelta,

qualunque essa sia, basata su delle evidenze scientifiche, da

accettare o meno come tali, senza sostituirle con teorie senza

fondamento”. Lo scrive Alessandro Scoppa, sindaco di Anacapri (Napoli)

di professione pediatra, in un messaggio diffuso attraverso i canali

social del Comune di Anacapri rivolto ai genitori dei bambini della

fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, per i quali dal 16

dicembre anche in Campania è iniziata la campagna di vaccinazione anti

Covid-19.

“E’ ovvio – sottolinea Scoppa – che ogni persona, e in questo caso

ogni genitore, sulla scorta di timori personali possa scegliere di non

sottoporsi o non far sottoporre i propri figli ad un vaccino. La

legittimità della scelta è inviolabile, ma se questa diventa

ideologica, e per lo più basata su teorie che niente hanno a che

vedere con la scienza, il problema diventa molto più ampio e rischia

di creare lotte che perdono di vista l’obiettivo: la tutela della

salute e della socialità, che per i bambini sono elementi

fondamentali”.

