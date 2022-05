CREATIVITÀ E SCIENZA, STUDENTI IN STRADA RACCONTANO L’EUROPA E L’ARTE

La consulta provinciale degli studenti di Benevento ha organizzato una manifestazione sul corso Garibaldi, nel centro storico della città, per dedicare un momento alla scienza e alla creatività.

Un progetto ripreso che è tornato dopo lo stop dato dalla pandemia a riportare per le strade del capoluogo sannita l’arte, la scienza e la cultura attraverso gli occhi di tanti giovani.

12 i progetti esposti e 1500 gli studenti che hanno aderito a questa manifestazione, facendo registrare una partecipazione collettiva entusiasmante.

Il tema dell’evento di quest’anno è stato “l’Europa” in tutte le sue forme.

I giovani hanno potuto così esprimersi e raccontare attraverso l’arte le loro passioni.

L’Unisannio e l’Unifortunato hanno aderito all’evento con una rappresentanza in piazza Roma.

Tra le associazioni partecipanti la Solot, la Compagnia di balletto e l’associazione “Stregati da Sophia”.

Espressione di un momento storico difficile, l’evento ha voluto dare un respiro nuovo alla speranza del futuro attraverso moniti di arte e gioventù, per i talenti e i ragazzi del domani.