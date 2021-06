Dalla musica alla scienza: successi per gli allievi del Guacci di Benevento

L’allieva Marika Maio, della quarte classe del Liceo Musicale, è risultata vincitrice ex aequo del Primo Premio al V Concorso Nazionale “Scuole in musica”, per la sezione Canto lirico. Il concorso si pone l’obiettivo di promuovere e incentivare l’attività musicale giovanile ed è organizzato dall’Associazione Culturale Talent Music School con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona. Date le condizioni attuali, il concorso è stato organizzato on line. Questo successo è arrivato proprio mentre Giada Lepore, anche lei allieva del Guacci, veniva ospitata da Andrea Bocelli nella sua casa di Forte dei Marmi.

Dalla musica alla scienza, lusinghiero è anche il risultato ottenuto dallo studente Andrea Compagnone, frequentante il quarto anno dell’indirizzo di Scienze Applicate. Lo studente è rientrato nei 158 ammessi alla fase nazionale delle Olimpiadi di Informatica, conseguendo il quarto punteggio a livello nazione e il primo in Campania.

L’evento, che si tiene da vent’anni, ha particolare significato in quanto costituisce un’occasione per far emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. A maggior ragione, appare significativo il risultato ottenuto dallo studente del Guacci, in una competizione alla quale hanno partecipato ben 10740 allievi di tutta Italia.