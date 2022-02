DE STASIO: “FINALMENTE I PINI DELLA PARTE ALTA DELLA CITTA’ AVRANNO IL RUICONOSCIMENTO FORMALE di “MONUMENTALITA’ “

Alla fine le battaglie portate avanti con lealtà e convinzione producono i risultati. In esito alla discussione nella seduta consiliare del 14 Febbraio, conseguente alla mia mozione con cui si chiedeva alla Giunta di revocare la famosa delibera n.41/20, l’Assessore all’Ambiente, Dr. Rosa, ha avviato, l’altro ieri, il censimento per individuare tutti gli alberi presenti sul territorio comunale che posseggono i requisiti per il riconoscimento della “monumentalità” di cui alla L. 10/2013, per poi inviare l’elenco alla Regione Campania per i successivi adempimenti.

Le conifere della zona alta della città rientrano a pieno titolo in questo elenco, avendo tutti i requisiti previsti dalla citata Legge per essere classificati “monumentali”; necessita solo il riconoscimento formale che non poteva essere attribuito se il Comune di Benevento non avesse provveduto ad avviare il censimento degli alberi.

Do atto all’Assessore Rosa di avere accolto, in tali sensi, la mia istanza, che è poi l’istanza dei comitati civico-ambientalisti e di molti cittadini.

A differenza di chi l’ha preceduto, l’Assessore Rosa ha dimostrato sensibilità ed interesse per un problema legato non solo all’ambiente, ma anche alla storia della nostra città.

Auspico a questo punto un suo intervento immediato per avviare anche il necessario procedimento di cura dei pini, ammalati di cocciniglia, anche e soprattutto alla luce del decreto ministeriale del Mipaf del 4 Febbraio 2022, che riconosce la validità del metodo VARGAS contro la detta malattia e ne autorizza l’impiego mediante iniezione al tronco.

La tempestività di tale intervento è fondamentale per salvare gli alberi, e questo, in verità, a prescindere dal riconoscimento formale della loro “monumentalità”.

Si è già perso troppo tempo, più di tre anni, e quindi ritengo doveroso rivolgere ancora un invito all’Assessore all’Ambiente affinchè provveda in tempi brevissimi ad incaricare una società e/o ditta specializzata che possa procedere alla cura dei nostri alberi.

Sarebbe un delitto se, a causa del ritardo nell’inizio della cura, i nostri alberi si ammalassero irrimediabilmente, e dovessero poi essere abbattuti!

In tal caso solo il Sindaco e la Giunta che ha adottato la scellerata delibera n.41 potrebbero cantare vittoria, ma la città intera riceverebbe un duro colpo, e sarebbe poi veramente ridicolo, oltre che inutile, parlare di “ambiente”.

Mi auguro vivamente che l’Assessore Rosa, al di là delle appartenenze partitiche, dimostri la sua sensibilità, la sua competenza, ed il suo amore per il verde, doti che, sono certa, fanno parte del suo bagaglio culturale e politico e che ora devono essere palesate.

Per il bene e la salute degli alberi, per il bene e la salute della nostra città.

Rosetta De Stasio

Consigliere Comunale “Prima Benevento”