DOMENICA 7 LUGLIO II EDIZIONE DI “PEDALANDO SULLE COLLINE BENEVENTANE”

Presentata nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento la II edizione di “Pedalando sulle colline beneventane”, che si terrà domenica 7 luglio, ottava tappa del calendario “MTB South Experience”, che quest’anno comprende 14 tappe distribuite dall’Umbria alla Puglia, passando per il Molise e la Campania, organizzate dalle associazioni che ne hanno preso parte.

Una manifestazione organizzata in collaborazione con Pro Loco Benevento Samnium e Pro Loco Pietrelcina, con l’obiettivo di promuovere l’importante evento che si svolgerà nella periferia di Benevento, contrada San Vitale, e nella provincia di Pietrelcina.

L’idea degli organizzatori è quella di valorizzare le zone interne, le contrade ricche di storia e il patrimonio culturale e ambientale del capoluogo.

Gli Obiettivi comuni delle associazioni organizzative sono:

– Promuovere il patrimonio culturale e ambientale.

– Valorizzare i territori che spesso non ricevono la giusta attenzione.

– Coinvolgere le comunità locali lungo il percorso.

– Favorire il turismo sostenibile nelle aree interessate.

Insieme alla cicloturistica, si terrà anche una passeggiata denominata “Passeggiando sulle colline beneventane”. Questo percorso, della lunghezza di 9 chilometri, avrà lo stesso punto di partenza della cicloturistica per poi dirigersi verso le colline a nord di Benevento e di contrada San Vitale.

Il nostro evento si distingue per il suo approccio al turismo lento e silenzioso, che unisce sport, salute e conoscenza del territorio.

La cicloturistica è aperta a tutti gli appassionati delle due ruote (gravel, MTB, corsa,e-bike) e offre l’opportunità di scoprire i tesori naturalistici della zona attraverso due percorsi con difficoltà diverse, entrambi con partenza da San Vitale.

*Percorso Verde: *

– Si percorreranno prevalentemente strade secondarie e comunali, attraversando contrade cittadine nel quadrante nord della città: contrada Badessa, La Francesca, Le Murate, Fasanella, Olivola, San Giovanni, Caprarella fino ad arrivare a Pietrelcina con sosta al convento dei frati minori per un ristoro.

*Percorso Rosso: *

– Condividerà i primi 2 km con il percorso verde, per poi deviare su sterrati privati concessi dai proprietari, con grande disponibilità. Si attraverseranno aree ricche di flora e fauna dove la presenza umana è ancora significativa.

Dopo una preghiera con Padre Fortunato e un ristoro offerto dalla pro-loco Pietrelcina, si proseguirà attraverso la cittadina di San Pio, fino a Piana Romana, luogo a lui più caro. I due gruppi (verde e rosso) si riuniranno per percorrere insieme la via della Pace, giungendo all’agriturismo La Morgia per un ulteriore ristoro, che sorge su un bellissimo promontorio.

Il percorso rosso continuerà poi su sentieri sterrati, attraversando uliveti e vigneti, seguendo la Via Francigena, un antico percorso che collega Canterbury a Roma, fino ad arrivare alla ciclopedonale di Acqua Fredda.

Giunti nella città di Benevento, i due gruppi si riuniranno per attraversare:

– Via Valfortore

– Via San Pasquale

– Arco di Traiano (con sosta per foto)

– Corso Garibaldi

– Ponte Vanvitelli

– Viale Principe di Napoli

– Rotonda dei Pentri

Il ritorno avverrà a contrada San Vitale, dove l’evento si concluderà con un momento conviviale organizzato dalla Pro Loco Benevento Samnium.

Questo evento offre non solo un’opportunità di esplorare e apprezzare le bellezze naturali e culturali della zona, ma anche di rafforzare il senso di comunità e promuovere un turismo sostenibile e consapevole.

Sentiamo l’intervista realizzata per TV7 da Alfredo Salzano a Nicola Leone presidente della Traiano Velo Club