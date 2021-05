ECCO I QUATTRO CANDIDATI PER LA CAMPANIA DELLA RENOVATIO ITALIA RUGBY

A seguito di un’intensa attività di condivisione programmatica sul territorio, Renovatio Italia Rugby è lieta di ufficializzare per la Campania i quattro candidati alla carica di Consigliere in affiancamento al candidato alla Presidenza Giuseppe Calicchio: si tratta di Emilia De Angelis, Giancarlo Melillo, Nino Palomba e Roberto Manzo, i cui brevi profili sono disponibili in coda al presente comunicato. “Sono onorato di poter rappresentare la lista Renovatio insieme ad una squadra di indubbio livello, scelta sulla base di criteri meritocratici basati sulle competenze specifiche, sull’esperienza maturata e sulla passione vera per il nostro sport”, il momento di Giuseppe Calicchio. “Per le proprie specificità Emilia, Giancarlo, Nino e Roberto possono intercettare più bacini d’utenza, superando il semplice concetto di rappresentanza territoriale e contribuendo così a costruire quel modello di governance innovativa e realmente partecipativa che siamo fieri di poter proporre all’Assemblea per il voto”. Nei prossimi giorni sarà inoltre presentato il programma per il quadriennio 2021-2024, strutturato in tre macro-aree e frutto di un’articolata condivisione di temi e prospettive con presidenti, allenatori, giocatori, dirigenti ed ex dirigenti delle società campane, oltre che con numerose categorie associative e professionali coinvolte nel progetto finalizzato allo sviluppo del Comitato: una prima Area richiama le linee federali del nuovo progetto FIR, in particolare la strutturazione degli organi territoriali così come prevista nel programma elettorale che ha portato Marzio Innocenti alla presidenza nazionale lo scorso 13 marzo; la seconda Area riguarda nello specifico le linee-guida ed il progetto complessivo relativo alla struttura e alla governance regionale; la terza Area, in via di definizione, avrà per oggetto sia le indicazioni e le proposte più interessanti raccolte nelle ultime settimane durante la fase di confronto con i Club, dai più grandi ai più “piccoli”, sia le partnership già definite che ogni Club potrà poi decidere in piena autonomia se e come utilizzare. Per contribuire alla stesura e all’integrazione del programma, oltre che per eventuali suggerimenti, è possibile compilare un form sul sito www.peppecalicchio.it dedicato alle elezioni Regionali, dove trovano spazio tutte le info necessarie e dove sarà possibile confrontarsi direttamente con il candidato Presidente e con la sua squadra. Per eventuali contributi il link diretto è https://www.peppecalicchio.it/partecipa/ Di seguito le Presentazioni personali dei candidati Consiglieri e del Presidente.