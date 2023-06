Enti locali. Csel: “Da sola Campania assorbe quasi un quarto risorse nuovi posti asili nido”

Così come lo scorso anno, la Campania ha intercettato, da sola, il 23% delle risorse complessive destinate dal Fondo di solidarietà comunale 2023 a potenziare gli asili nido di 5.099 comuni di 17 regioni italiane. A rivelarlo sono i dati diffusi dal Ministero dell’Interno e analizzati da Centro Studi Enti Locali (Csel) in un dossier realizzato per Adnkronos.

La fetta più importante di questi 44,7 milioni è andata al capoluogo di regione. Napoli, con poco meno di 5,8 milioni di euro, è infatti il comune che ha ottenuto in assoluto i trasferimenti più ingenti. Con queste risorse il comune dovrà impegnarsi a creare 756 posti aggiuntivi nei propri asili nido. Se mancasse questo obiettivo, scatterebbe la revoca dei trasferimenti.