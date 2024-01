Giovedì di coppa per il Benevento 5: al PalaTedeschi arriva il Cesena. Lepre: “Massima attenzione”

Giovedì di Coppa Italia per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Andrea Centonze, alle 20, ospita il Cesena per il primo turno: la gara è unica, in caso di parità sono previsti due tempi supplementari. In caso dovesse persistere la parità, si qualifica la miglior classificata al termine del girone d’andata.

E’ Fabrizio Lepre a parlare alla vigilia della gara contro il Cesena: “Dobbiamo dimenticare la partita di campionato, i romagnoli sono una compagine ostica che dobbiamo affrontare con tanta attenzione – dice l’estremo difensore.- Alla Coppa Italia ci teniamo tantissimo e vogliamo andare avanti, tenendo fede a quello che abbiamo dimostrato in campionato”. E aggiunge: “Dobbiamo giocare tranquilli, siamo forti e molto compatti”. La vincente tra Benevento e Cesena affronterà la Roma, che nel primo turno ha eliminato la Lazio.