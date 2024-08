GRAN FINALE di RaRo – Festival del Lavoro Creativo&Culturale – I edizione

Giunge allo step finale la prima edizione di RaRo, Festival del Lavoro Creativo&Culturale, organizzato dall’impresa culturale Kinetès- Arte.Cultura.Ricerca.Impresa. a Morcone, ideato e diretto da Rossella Del Prete.

Dopo altri due appuntamenti con i libri, il 2 agosto con Micheal Aspinall e Gioacchino Zarrelli, Maria Callas secondo noi (Kinetès ed. 2024) e il 3 agosto con Annalisa Angelone, Diana Spencer. Morte, mito e mistero (Polidoro ed. 2024), con la partecipazione di Diletta Capissi, giornalista napoletana e Stefy Romano, esperta di Industrie Creative e Culturali all’Università di Leeds nel Regno Unito, Domenica 4 agosto alle ore 20,00 sarà la volta dell’artigianato artistico.

Chiuderà in bellezza il primo Festival del Lavoro Creativo e Culturale, in Via Bonaparte, un tempo strada esclusiva, residenza dei notabili del centro morconese e sede dell’antica bottega sartoriale Delli Veneri (presidio artigianale sannita dell’antica arte sartoriale maschile campana), oggi trasformata in via dell’arte e della cultura, sede della prima e unica residenza per artisti e scrittori nel Sannio, La Casa di Ilde – Maison de Charme et d’Art.

La serata conclusiva di un lungo e intenso percorso di riconoscimento e di affermazione del lavoro creativo e culturale, declinato nelle sue eterogenee espressioni e ribadito come lavoro “necessario” ancor più nelle aree interne e marginali del Paese, sarà interamente dedicata all’hand-made che emoziona e valorizza i territori.

Dopo un brevissimo scambio di battute tra l’ideatrice e organizzatrice del festival, Rossella Del Prete, e la Dirigente Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Rosanna Romano, seguirà l’esposizione e la sfilata di prodotti artigianali creativi di altissimo livello oltre che di grande fascino. Due stiliste affermate nel settore moda, Marina Corazziari, jewels designer e scenografa di fama internazionale, e Antonella Fusco, Art Director della serata, textile designer esperta di contaminazioni artistiche tra tessuti e materiali diversi, presenteranno le loro creazioni artistiche di gioielli e accessori per l’abbigliamento femminile che sfileranno insieme ad abiti scultura di grande originalità. La prof.ssa Maria Dolores Morelli, dell’Università della Campania L. Vanvitelli, presenterà una collezione di gioielli africani realizzati a mano con un progetto dei Corsi di Studio di Design e Comunicazione e di Design per la Moda.

In esposizione anche le ceramiche artistiche di Rossella Mazzitelli. Chiuderà il défilé un abito floreale realizzato da Antonella Zeoli e Alessia Rinaldi, floreal designer.

Fotografa della serata la giovanissima Francesca Facchiano, con il suo sguardo fresco e giovanile sull’esperienza artigianale consolidata.

Alle 22,00 il Festival chiuderà i battenti con un brindisi sotto le stelle offerto da Kinetès a tutti i partecipanti alla serata.