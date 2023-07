IDEA CONCERTI ALLO STADIO. MASTELLA: “LE DICHIARAZIONI DI VIGORITO MANDANO GAMBE ALL’ARIA LA POLEMICA DI CHI PARLAVA DI CONTRAPPOSZIONE CON LA SQUADRA”

Le parole misurate e di buon senso, espresse dal presidente del Benevento calcio Oreste Vigorito, a favore della mia idea, circa l’ utilizzo dello Stadio “Ciro Vigorito”, come momento e luogo di grandi concerti, mandano gambe all’ aria la polemica stupida di chi, professionista del nulla e mestatore quotidiano, aveva azzardato una contrapposizione con la squadra. Lo scrive il Sindaco di Benevento Clemente Mastella in un post domenica mattina dopo le dichiarazioni del patron del Benevento calcio.

Sono vicende complementari che giocano a favore della città e della sua economia. Dirò da ultimo per chi vuol capire e per chi farà finta per un pregiudizio stupido ed incolore, che sono, sono stato e sarò vicino al Benevento perché è la squadra della mia città . Ne sarò tifoso – ha aggiunto Mastella. Altrettanto tifo manifesterò per il Napoli di cui ho avuto l’ onore di essere consigliere e vice presidente, amico di Maradona e dei calciatori dei due scudetti. Non rinnego una storia di vita. Peraltro, voglio dire al gruppo dei tifosi non sportivi che era alla presentazione delle maglie, che i tiffosi del Napoli hanno in simpatia il Benevento mentre sono antagonisti della Salernitana e dell’ Avelino. Per me quindi forza Benevento e forza Napoli. Tutto il resto è noia e stupididità.

Voglio ringraziare, infine, i tantissimi cittadini che mi hanno espresso vicinanza e si sono vergognati della manifestazione dall’ elevato pensiero filosofico/sportivo, manifestato dal gruppo di raffinati intellettuali presenti allo stadio – ha concluso il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.