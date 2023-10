Impianto di Compostaggio New Vision srl, venerdì conferenza stampa a Sassinoro

Venerdì 20/10/2023 alle ore 10.00 si terrà in Sassinoro (BN) presso l’Aula Consiliare del Comune una conferenza stampa congiunta con le Amministrazioni Comunali di Sassinoro, di Morcone e il Comitato Civico “Rispetto e Tutela del Territorio” riguardante l’impianto di compostaggio New Vision S.r.l. insistente sul territorio comunale di Sassinoro. L’appuntamento rappresenta l’occasione per fare il punto della situazione relativamente ai disagi subìti e lamentati dalle popolazioni del territorio dovuti all’attività del suddetto impianto, ed alle iniziative intraprese alla Procura della Repubblica di Benevento, la Regione Campania, l’ARPAC, ASL, Prefettura, Provincia di Benevento.