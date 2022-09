IMPORTANZA DEL RUOLO DEI MEDICI VETERINARI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA.

Dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia, si ritorna presso il suggestivo Palazzo Ducale di Paduli (BN) per svolgere il convegno di medicina veterinaria ECM, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Benevento, avente come titolo “Problematiche attuali in Sanità Pubblica Veterinaria”.

Il Presidente dell’ Ordine Dott.Cosimo Iavecchia e tutto il Consiglio Direttivo, considerando la rilevanza del convegno e il suo successo riscontrato nelle precedenti edizioni, hanno fortemente voluto ritornare presso la splendida cornice del Palazzo Ducale, di Paduli, grazie, anche, al particolare impegno del Responsabile scientifico Dott. Michele Chiuchiolo,(Consigliere dell’Ordine Provinciale).

La discussione si è sviluppata intorno a tre punti fondamentali.

In primo luogo le numerose norme comunitarie che hanno innovato la legislazione in materia di “Controlli Ufficiali e Sicurezza sugli Alimenti” che quotidianamente arrivano sulle nostre tavole.

In particolar modo si è parlato delle evuluzioni normative nazionali e comunitarie fino ad arrivare al Regolamento UE 625/2017 per l’attuazione dei provvedimenti delle autorità competenti.

In secondo luogo, si è discusso di farmaco vigilanza, argomento altrettanto importante, in quanto riguarda l’utilizzo di farmaci in campo veterinario che possono comportare la presenza di residui in alimenti di origine animale se non utilizzati adeguatamente e senza rispettare i c.d “tempi di sospensione”. Periodo che deve intercorrere dall’uso del farmaco, all’utilizzo dei prodotto che arriva sulla nostra tavola.

Non in ultimo è stato oggetto della discussione il D. lgs 32/2021, che ha imposto un tributo sul quantitativo dei prodotti lavorati e su eventuali controlli accessori da parte delle autorità competenti.

Il dibattito ha richiamato professionisti del settore non solo dalla Regione Campania, ma anche dal Lazio, Molise, Puglia e Abruzzo.

Hanno partecipato come relatori il Dott. A. Pecoraro della ASL Napoli 3 Sud, il Dott. B. Izzo della ASL di Benevento, nonché referente regionale per la farmaco vigilanza Veterinaria e il Dott. G. Di Loria, della ASL Caserta e referente regionale di Igiene alimenti di origine alimentare.

A chiudere la giornata sono intervenute varie autorità del settore, che sono concordi nell’affermare ” fondamentali sono i controlli mirati dell’intera filiera agroalimentare, a partire dalle produzioni primarie, con la professionalità del libero professionista veterinario, fino ad arrivare alla certificazione del dipendente pubblico veterinario, che autorizza il consumo degli alimenti, al fine di garantire la sicurezza della salute pubblica”.