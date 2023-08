In arrivo una forte ondata di maltempo tra domenica e lunedì

Il caldo e l’afa hanno le ore contate. Oggi sarà ancora bel tempo su tutta l’Italia, ma già tra sabato e domenica sono previsti i primi forti temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia. Sul finire di domenic,a irromperà il ciclone proveniente dal nord Europa che scatenerà una violenta ondata di maltempo e un crollo delle temperature anche di 20°C. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che segnalano inoltre la possiilità di nuifragi e grandinate con chicchi di grosse dimensioni. “L’acqua che potrebbe cadere in poche ore – afferma – non riuscirà ad essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti o alluvioni lampo. In montagna non mancheranno frane o smottamenti”.

Previsto anche un sensibile abbassamento dei valori massimidela temperatura, che rispetto a quelli attuali potrebbero scendere fino a 20°C. Questo tracollo potrebbe favorire il ritorno della neve sull’arco alpino a partire dai 2.000-2.500 metri. Nel dettaglio: – Venerdì 25. Al nord: sole e caldo intenso, qualche temporale sui confini alpini. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: soleggiato. – Sabato 26. Al nord: temporali forti su Alpi e Prealpi del Nordovest, anche sulle rispettive pianure, attenzione alla grandine. Al centro: sole e un po’ meno caldo. Al sud: sole con caldo in aumento. – Domenica 27. Al nord: temporali più frequenti e via via più diffusi e fortissimi da ovest verso est. Al centro: più nubi in Toscana, sole altrove. Al sud: soleggiato, più caldo in Puglia. Tendenza: forte maltempo lunedì e martedì per il ciclone proveniente dal nord Europa che si abbatte sull’Italia. (ANSA).