INFLUENZA: GIMBE, ‘DISPONIBILI 17,7 MLN DOSI VACCINO, RISCHI DA VARIABILITA’ REGIONALI’

La campagna di vaccinazione antinfluenzale “rimane in linea con quella dello scorso anno e rileva un netto miglioramento nella gestione dei timing dei bandi di gara perle forniture.

Sono disponibili 17,7 di dosi di vaccino ma non mancano le variabilità regionali: 15 regioni e una provincia autonoma raggiungono coperture pari o superiori al 75% della popolazione target per età, mentre in 5 regioni e una provincia autonoma non sono disponibili ulteriori dosi per la popolazione non a rischio”.

Lo evidenzia il report della Fondazione Gimbe dedicato alla campagna

vaccinale contro l’influenza.

“La Fondazione Gimbe – spiega Renata Gili, responsabile della Ricerca

sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – ha condotto anche

quest’anno un’analisi indipendente con l’obiettivo di mappare le

scorte regionali di vaccino antinfluenzale, valutare la potenziale

copertura per le categorie a rischio e stimare la disponibilità di

dosi per la popolazione generale». In particolare, la disponibilità

nazionale di vaccini antinfluenzali per la stagione 2021-2022 è di

17.702.476 dosi, in linea con lo scorso anno, in un quadro di notevoli

variabilità regionali: 4 Regioni e 1 Provincia Autonoma, con le scorte

disponibili, non raggiungono coperture pari o superiori al 75% della

popolazione target per età: Piemonte (61%), Molise (60%), Campania

(56%), Provincia Autonoma di Bolzano (52%) e Valle d’Aosta (48%).

Questo dato è in miglioramento rispetto alla scorsa stagione, quando a

non poter raggiungere coperture vaccinali sufficienti erano 7 Regioni

e 2 province autonome”.