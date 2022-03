INTENSE NEVICATE NELL’ALTO SANNIO: IL SETTORE TECNICO DELLA PROVINCIA INVITA A NON METTERSI IN VIAGGIO

Il Settore Tecnico della Provincia di Benevento, a causa delle intense precipitazioni nevose e del forte vento che hanno investito l’intero Alto Sannio ed il Fortore, invita a non mettersi in viaggio nelle prossime ore se non è necessario ed urgente. Per tali casi, il Settore Tecnico raccomanda vivamente gli automobilisti di avvertire preventivamente dei loro spostamenti le Autorità o parenti ed amici.

La segnalazione riguarda tutta la rete provinciale sannita che si sviluppa da est ad ovest nell’area settentrionale e cioé ai confini con l’Alto Casertano – Matese, con il Molise e con la Puglia.

Le foto allegate sono state scattate nel pomeriggio di a bordo di uno spalaneve sulla Strada provinciale n. 45 in territorio di Castelfranco in Miscano.

L’operatore del mezzo ha segnalato di aver aiutato a raggiungere il centro abitato alcuni automobilisti in grave difficoltà anche per la ridotta visibilità.