“La Maleventum – Ciclostorica del Sannio”, quinta edizione

Tutto pronto per la quinta edizione de “LA MALEVENTUM Ciclostorica del Sannio”,

manifestazione cicloturistica storico-rievocativa non competitiva che si svolgerà Domenica 11

Settembre 2022 con partenza ed arrivo in piazza Risorgimento a San Giorgio del Sannio. Nata

nel 2017 per volontà di Espedito Massimo Serino reduce dalla partecipazione all’EROICA di

Gaiole in Chianti (la madre di tutte le ciclostoriche), è promossa dall’asd Cicli Serino in

collaborazione con il Veloclub Sangiorgese.

L’evento sin dalla prima edizione è inserito nel calendario nazionale delle Ciclostoriche d’Italia,

e da quest’anno fa parte del neonato circuito “GIRO DELLE REGIONI – CICLOSTORICHE

DEL SUD” di cui è promotrice unitamente alle “consorelle”: “LA VULCANICA” svoltasi a

Napoli il 10 Aprile, “LA MARITTIMA” svoltasi a Scauri-Minturno (LT) il 22 Maggio e la

“CICLOSTORICA DALLE CASCATE AL LAGO” in programma a Isola del Liri (FR) il

prossimo 9 Ottobre.

LA MALEVENTUM è una manifestazione storico-rievocativa dello sport ciclistico dei tempi

passati. L’evento assolutamente non competitivo, oltre a voler celebrare la quintessenza del

ciclismo, vuole anche essere un’occasione per far rivivere in sella ad una bici scorci di vita

quotidiana d’altri tempi; infatti evitando le arterie principali, si percorreranno per lo più piccole

carrarecce di campagna e stradine rurali le quali seguendo l’andamento vallonato tipico del

nostro agro ci porteranno appunto a scoprire paesaggi inconsueti e suggestivi, dove antichi

profumi ci rimanderanno a tempi lontani, facendoci in parte scoprire ed in parte immaginare,

quello che era lo “stile di vita” degli anni passati.

La giornata si aprirà con la punzonatura dei partecipanti e delle loro biciclette. Oltre 60 già gli

scritti provenienti da tante località Campane oltre che da Molise, Lazio e Puglia. Le bici

dovranno essere rigorosamente prodotte prima del 1980 e tra le caratteristiche indispensabili

gli organizzatori hanno evidenziato leve del cambio al telaio, guaine dei freni e dei cambi

esterni al telaio e pedali con fermapiedi a cinghiette; anche l’abbigliamento dovrà rispettare il

carattere storico della manifestazione, quindi maglie e calzoncini di lana, scarpette in pelle

traforata, cappellini con visiera, calzoni alla zuava, gilet, foulard e occhialoni in stile ‘avio’.

La partenza della ciclostorica è prevista alle 09.00, due i percorsi che i partecipanti potranno

scegliere di affrontare per questa edizione, uno di 55 km. ed uno di 42 km che faranno fare un

tuffo nel passato tra borghi antichi e paesaggi di campagna agli appassionati partecipanti

abbigliati come i ciclisti di un tempo oramai lontano, che in sella a due ruote rigorosamente

vintage percorreranno un itinerario che si snoderà sul dorso della ‘regina delle strade’.

Bici ‘eroiche’ e di ispirazione storica saranno ancora una volta protagoniste assolute lungo il

percorso dell’Appia Antica, che partendo da San Giorgio del Sannio, toccherà poi Benevento

con una sosta ai piedi dell’Arco di Traiano, passando poi per il borgo di Apice Vecchia per

ammirare lo splendido castello Dell’Ettore, passando poi per i declivi delle aree rurali di Calvi,

tutti i comuni interessati dal transito della manifestazione hanno concesso il patrocinio morale.

Evento collaterale curato dalla Pro Loco San Giorgio del Sannio sarà “l’Aperitivo Vintage”,

sempre in Piazza Risorgimento dalle ore 11:00.

L’arrivo dei partecipanti è previsto per le ore 12:30 circa, e la manifestazione si concluderà con

un fugace pranzo a cui parteciperanno i concorrenti, curato e messo a disposizione

dall’organizzazione.