LA PROVINCIA DI BENEVENTO ORDINA ALLA DITTA VINCITRICE DI APPALTO DI INIZIARE SUBITO I LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE 52

Il Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento Angelo Carmine Giordano ha ordinato stamani alla Ditta Costruzioni Lo Russo di Trevico (AV) di dare inizio immediatamente ai lavori di messa in sicurezza e riammagliamento della Strada provinciale n. 52 Castelvetere Valfortore – San Bartolomeo in Galdo.

Con l’ordine, il Dirigente ha osservato che la formale consegna del cantiere dei lavori era stata fatta sin dal , ma ciò nonostante i lavori non erano iniziati. Peraltro la Ditta aveva dato ampie assicurazioni alla Provincia che gli stessi sarebbero comunque cominciati prima della fine dell’estate appena trascorsa.

I lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale Castelvetere Valfortore – San Bartolomeo in Galdo sono stati finanziati dalla Regione Campania, che, approvato il progetto predisposto dalla Provincia, attraverso la Società in house Acamir ha anche provveduto a curare la relativa gara d’appalto di cui è rimasta aggiudicataria appunto la Ditta Lo Russo.

Con il provvedimento di apertura immediata del cantiere dei lavori, che mobilita risorse finanziarie per 679.552 Euro, il Dirigente della Provincia ha ordinato anche che i lavori vengano ultimati entro il .