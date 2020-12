MALTEMPO. RAFFICHE DI VENTO E TEMPORALI NEL SANNIO. CADONO RAMI DI ALBERI, PAURA PER GLI AUTOMOBILISTI

Come annunciato dalla previsioni meteo della protezione civile della Regione Campania, dalle 18.00 su tutto il Sannio si è abbattuto un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento che hanno determinato non pochi problemi.

Si sono, infatti, resi necessari gli interventi dei Vigili del fuoco in diverse zone della nostra provincia: San Leucio del Sannio, Telese Terme, Bonea, Paupisi ed alcune contrade prossime al centro abitato del capoluogo sannita.

In serata la Polizia Municipale è intervenuta a Benevento a causa di problemi di viabilità in via San Leucio e lungo la Tangenziale Ovest sempre a causa dei rami caduti sulla carreggiata. Si è resa necessaria la presenza dei vigili urbani per monitorare il flusso delle auto lungo l’importate arteria e segnalare eventuali problemi agli automobilisti in una zona priva di illuminazione che ha richiesto anche l’utilizzo di torce.