Manifestazione a “10 anni dal referendum tradito sull’acqua”

Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune in occasione del decennale del referendum ha organizzato una mobilitazione provinciale per ribadire insieme che i beni comuni sono un valore fondante delle comunità e della società senza i quali ogni legame sociale diviene contratto privatistico e la solitudine competitiva l’unico orizzonte individuale.

Sono intervenuti: padre Alex Zanotelli, i rappresentanti dell’ANPI, di Libera, dei sindacati e delle associazioni attive sul territorio per la tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

Sono stati invitati il Presidente della Provincia e tutti i Sindaci della Provincia di Benevento.

La manifestazione si é svolta, nel rispetto delle diposizioni anti Covid, a Benevento C.so Garibaldi (davanti alla Prefettura), in occasione del decennale dal Referendum sull’acqua pubblica.

“Dopo 10 anni di lotta la politica ancora non ha obbedito alla volontà popolare dando uno schiaffo in faccia alla volontà della maggioranza degli elettori.”