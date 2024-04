Marilena Diodato, Presidente Provinciale di “Calatia Rosa”, aderisce alla Lega-Salvini Premier.

L’ avvocato Marilena Diodato, di Airola, presidente dell’ associazione anti-violenza “Calatia Rosa” della Provincia di Benevento e Caserta e già segretaria comunale del partito “Fratelli d’ Italia”, ha aderito alla Lega-Salvini Premier. “Ho scelto di aderire la Lega, condividendo la fattività del Vice-Prmeier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini rispetto ai probemi degli italiani, vedasi il piano “Salva Case”, l’ investimento di 21 miliardi di euro per gli interventi infrastrutturali in Campania, il progetto “Stazioni del Territorio” e così via. – continua Marilena Diodato- “ Non posso nascondere che sono state determinanti rispetto alla mia adesione le scelte di territorio che la Lega sta facendo. Ringrazio, a tal proposito, il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, commissario regionale della Lega, l’ On. Avv. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile del Dipartimento Infarstutture e Trasporti della Regione Campania, per avermi coinvolto in questo progetto politico.”