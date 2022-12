MASTELLA: “IL NOSTRO PROGETTO POLITICO PROSEGUE. NESSUNA FUGA, SEMPRE PIU’ UNITI”. VIDEO

Il leader di “Noi di Centro” Clemente Mastella in occasione degli auguri di Natale ha ribadito che il progetto politico proseguirà anche se la coalizione che ha sostenuto Vincenzo De Luca in Regione Campania ormai non esiste più. Siamo ambiziosi, guardiamo con interesse ai futuri scenari politici.

Con Mastella anche il consigliere regionale Gino Abbate, il segretario provinciale Carmine Agostinelli, il segretario cittadino Gianfranco Ucci, Antonio Di Maria ed il presidente della provincia di Benevento Nino Lombardi.

Sentiamo cosa ha detto Clemente Mastella ai microfoni di TV7