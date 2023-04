MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DI ANCI CAMPANIA CARLO MARINO AL SINDACO DI BENEVENTO, CLEMENTE MASTELLA

Caro Clemente,

voglio pubblicamente ringraziarti, a nome mio e di tutti i Sindaci di Anci Campania, per il grande impegno che hai profuso nel favorire l’approvazione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 riguardante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche».

Si tratta di un provvedimento a lungo atteso dai Comuni, in particolare da quelli della Campania e del Mezzogiorno, perché consentirà significativi incrementi delle dotazioni organiche, procedure concorsuali semplificate, scorrimento di graduatorie e stabilizzazione di personale.

Segnalo, infine, la competenza con cui hai seguito questo decreto in particolar modo per il rinvio di un anno del Fal, il fondo di anticipazione liquidità, previsto dall’art.18 del decreto – strumento di carattere eccezionale introdotto con l’obiettivo specifico di arginare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni – la cui restituzione rischiava di mettere in grave difficoltà la stabilità finanziaria dei Comuni.

Nel ringraziarti nuovamente per la passione e l’impegno in questa importante battaglia amministrativa, ti invio i più cordiali saluti da parte mia e di tutta Anci Campania.

IL PRESIDENTE DI ANCI CAMPANIA – Carlo Marino