Natale ortodosso, il presidente regionale Filiberto Parente: “Auguri ai nostri lavoratori”

“Buon a tutti i credenti ortodossi! Possano questi giorni di festa portare pace, salute e felicità nelle vostre case e nelle vostre famiglie”: così il presidente regionale Acli Campania e di Simposio Acli, Filiberto Parente. “Con il Simposio Immigrati Acli facciamo i nostri auguri – dichiara – per sperimentare ed attuare l’ecumenismo di prossimità, essendo noi tutti figli di un Dio, che si fa Uomo, come segno di speranza e del suo amore. E così come anche il calendario Giuliano ci dice, siamo figli ed eredi del Gesù di Nazareth per il compimento della Gerusalemme celeste. Per cui ancora auguri da tutto lo staff del Patronato, Caf e Acli Colf di Benevento ai lavoratori e alle lavoratrici che ogni giorno aiutano i nostri familiari nelle proprie case”.