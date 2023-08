NUOVE STRATEGIE DI CALCIOMERCATO PER IL BENEVENTO. DOMENICA AMICHEVOLE CON LA ROMANA FOOTBALL CLUB

E’ proseguita anche oggi la preparazione pre-campionato del Benevento calcio al Mancini Park Hotel di Roma in attesa della seconda amichevole in programma domenica pomeriggio alle ore 17.45 contro la Romana Football Club (Serie D).

Si fanno sempre più intensi i carichi di lavoro di mister Matteo Andreoletti che sta dedicando particolare attenzione alla personalità della squadra. Il neo tecnico ed il suo staff si sono concentrati sui vari reparti per curare le diverse fasi del gioco.

Si è allenato a parte Gennaro Acampora che ha manifestato anche al presidente Vigorito la volontà di andare via. Il Pisa è stata la squadra cha ha mostrato maggior interesse al centrocampista giallorosso offrendo 600 mila euro.

Come dicevamo qualche giorno fa la situazione resta identica per il centrocampista Viviani in direzione Cosenza e per Gabriele Moncini accostato al Modena. Incerto il futuro di Letizia e Schiattarella, mentre sembra essere cambiato destino di Riccardo Improta gradito all’allenatore del Benevento Andreoletti.

Anche Andreas Tello ha ribadito il desiderio di lasciare il Benevento calcio, Anche in questo caso ci sarebbe il Pisa tra le società interessate al colombiano. La società toscana sarebbe disposta ad offrire ala società d via Santa Colomba 150 mila euro oltre a due giocatori. L’operazione al momento appare improbabile poiché Tello potrebbe rientrare nei piani del DT. Carli.

Anche Koutsoupias vorrebbe giocare in Serie B con il Bari ma lo scambio con Maiello è saltato.

In sostanza il Benevento calcio, a questo punto del calciomercato, sta facendo anche altre valutazioni soprattutto sui giocatori considerati fino a qualche giorno in partenza.

In attesa dell’amichevole di domenica, il presidente Oreste Vigorito ed il direttore tecnico Marcello Carli hanno lanciato il ritiro della capitale. Il patron partirà per le vacanze, il secondo, invece, che ritornerà domani a Roma, è al lavoro per completare la squadra che ha bisogno di un centrale difensivo e di un terzino destro.