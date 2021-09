Panathlon Club, Benevento – Domenica 26 Settembre passeggiata lungo il Corso Garibaldi per ricordare la Settimana Europea dello Sport

In occasione della Settimana Europea dello Sport – EWOS 2021- il Panathlon Club di Benevento- Area 11 Campania, nel pieno rispetto di “sport, cultura e movimento”, ha organizzato per domenica 26 Settembre, alle ore 10:00, una passeggiata culturale lungo il corso Garibaldi (“Il Corso dei Gladiatori”), con la guida di Mario Collarile, panathleta e delegato provinciale del CONI di Benevento.

La passeggiata, nello spirito della settimana europea dello sport, è un modo per coniugare sport e cultura, come affermato dalla presidente Danila Vitale, perché il Panathlon Club di Benevento è sempre tra la gente per far conoscere l’associazione e divulgarne i principi.

La partenza è fissata alle ore 10:00 alla Rocca dei Rettori, ai piedi della statua dell’Imperatore Traiano. La cittadinanza è invitata a partecipare