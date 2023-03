Prefettura. 465° prova di sintonia dei radioamatori nell’ambito della Rete Nazionale delle Radiocomunicazioni alternative di Emrgenza

Si è svolta, presso la sala operativa della Prefettura di Benevento, la 465ª Prova di sintonia, nell’ambito della Rete Nazionale delle Radiocomunicazioni alternative di Emergenza.

La Rete prese spunto da un’idea dell’On. Giuseppe Zamberletti all’indomani del sisma che colpì la Campania e la Basilicata nel novembre 1980.

Appassionato radioamatore intuì l’importanza delle comunicazioni a radiofrequenza in onde corte nel caso in cui le infrastrutture di rete classiche (reti telefoniche, cellulari, internet) dovessero subire danni dovuti a calamità di qualsiasi tipo.

La Rete Nazionale delle Radiocomunicazioni alternative di Emergenza, che ora si chiama “Rete Zamberletti” in onore al suo ideatore, è strutturata in modo tale che in ogni Prefettura sia attiva, oltre alle postazioni delle Forze dell’ordine, VVFF, Protezione Civile, Regione, una stazione radioamatoriale gestita in autonomia dalla locale sezione dell’Associazione Radioamatori Italiani con lo scopo di attivare le comunicazioni in onde corte su bande che permettano di comunicare con tutto il territorio nazionale senza dover utilizzare infrastrutture di comunicazione esterne già esistenti che potrebbero essere soggette a danni o malfunzionamenti .

Una volta al mese si svolgono le cosiddette “prove di sintonia” che servono a testare il funzionamento degli impianti delle singole Prefetture e ad addestrare i radioamatori che prendono parte all’esercitazione.

A tutt’oggi ne sono state effettuate quasi cinquecento, coinvolgendo le Prefetture, Il Ministero dell’Interno, Il Dipartimento di Protezione Civile, una unità della Marina Militare, oltre ad un radioamatore dalla Repubblica di San Marino.

Dopo una sospensione dovuta all’adeguamento tecnico degli impianti (parco antenne e ricetrasmettitori) ed al loro collaudo, nell’ambito di una più vasta ristrutturazione della Sala Operativa della Prefettura di Benevento, la stazione in onde corte, operata da radioamatori della locale sede ARI IQ8EB, è tornata “on air” nella serata del 30 marzo completando con pieno successo l’esercitazione.