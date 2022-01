PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NINO LOMBARDI

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato oggi due provvedimenti in materia di Forestazione, entrambi proposti dai competenti Uffici dell’Ente.

Con il primo è stata approvata la documentazione progettuale relativa ad un primo intervento per l’anno in corso del Piano Triennale di Forestale. Il provvedimento consente di avviare lavori che si svolgeranno durante l’arco del 2022 per il miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche e di difesa paesistica e ricreativa del verde urbano sul territorio di competenza della Provincia per un importo di 300mila Euro.

Con un altro provvedimento il Vice Presidente ha dato il via libera alla prima anticipazione di cassa per il 2022 pari anch’essa a 300mila Euro per consentire le attività del Servizio, in attesa del rimborso da parte della Regione Campania, che ha delegato la Provincia alla gestione del comparto.

Lombardi ha inoltre approvato un altro provvedimento del Settore Tecnico con il quale, nell’ambito del programma di disinquinamento del fiume Isclero, si dà il via libera ad un progetto di fattibilità interessante il rifacimento di tratti di fognatura ed il riavvio delle apparecchiature elettromeccaniche dell’impianto di sollevamento in località Portovenere di Sant’Agata de’ Goti.