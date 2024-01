RIUNITO ALLA ROCCA DEI RETTORI IL TAVOLO TECNICO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO

Si è riunito alla Rocca dei Rettori, presieduto dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi il Tavolo Tecnico per le opere di servizio irriguo e di potabilizzazione della Diga di Campolattaro con la partecipazione della Regione Campania, del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano e della Coldiretti, Cia e Confagricoltura.

Il Tavolo, costituito nel dello scorso anno con l’Accordo siglato in Regione Campania tra gli stessi partecipanti, ha proceduto ad individuare le aree agricole nel Sannio focalizzando le priorità per la infrastrutturazione irrigua.

Un primo step è stato quello di definire dall’adduzione principale i “punti di presa” dal territorio di Ponte (BN) all’area del Grassano dell’elaborando progetto generale definitivo che il Consorzio di Imprese aggiudicatario della gara d’appalto da oltre 700 milioni di Euro sul PNRR per il potabilizzatore e opere connesse dovrà consegnare entro il 14 prossimo.

Da questo primo step il Tavolo indicherà un progetto irriguo che preciserà nei dettagli le singole aree.

Per quanto concerne il territorio montano del Fortore e del Tammaro ed in particolare per le aziende zootecniche chevi operano, il Tavolo ha formulato l’ipotesi di utilizzare le reti esistenti applicando ovviamente una tariffa ridotta per le Aziende agricole stesse peraltro come già prevista dall’Arera.

Il Consorzio del Sannio Alifano provvederà quindi a trasmettere in Regione Campania le determinazioni che saranno raggiunte.

Il Presidente della Provincia Lombardi, interpretando anche il pensiero del Tavolo, ha dichiarato al termine dei lavori: “Ringrazio la Regione Campania, il Presidente De Luca ed il Vice Presidente Bonavitacola, per la disponibilità manifestata ad ascoltare le esigenze del territorio sannita, in particolare per quanto riguarda il comparto agricolo, settore trainante dell’economia locale. Continueremo con impegno nel lavoro avviato dal Tavolo d’intesa tra tutti i Soggetti partecipanti”.