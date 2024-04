RUBANO (FI): “DAL SANNIO SPINTA E FERMENTO PER FORZA ITALIA. ALLE EUROPEE IL POLE POSITION”

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Francesco Maria Rubano continua il suo lavoro nella costruzione puntuale del partito azzurro nel Sannio. Tante le adesioni negli ultimi mesi, una operazione di rinforzamento con uno sguardo proteso alle Europee e alle prossime regionali.

Gli obiettivi sono chiari, tra questi la soglia del 10% per confermare il trend che Forza Italia sta facendo registrare in tutta Italia in modo particolare al Sud come accaduto di recente anche alle regionali in Basilicata.

Sentiamo alcune considerazioni ai microfoni di TV7 dell’onorevole Francesco Maria Rubano e di Antonella Ballone presidente della Camera di Commercio Gran Sasso Teramo – L’Aquila candidata del centrodestra alle Europee.