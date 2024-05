Europee. Sandra Mastella: ‘Calenda mente, mai detto di essere disponibile a passare con Meloni’

“Mi dispiace che Calenda continui a mentire sapendo di mentire: non ho mai dichiarato di essere disponibile a ‘passare’ con Giorgia Meloni. Evidentemente Calenda si limita a leggere i titoli delle interviste. Se le leggesse per intero eviterebbe di andare in giro in tv a dire inesattezze. Noi restiamo alternativi sia alla Schlein che alla Meloni. Sul piano territoriale, le alleanze si costruiscono sugli uomini e sui programmi Come ha fatto lui alleandosi con Meloni in Basilicata”. Lo dichiara, in una nota, Sandra Mastella.