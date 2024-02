Sanità e PNRR, Rubano (Forza Italia): “Il Tar certifica il fallimento di De Luca”

“Dai media si apprende che anche il presidente del Tar Campania Vincenzo Salamone, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tribunale amministrativo, ha sottolineato e specificato due criticità che riguardano la Regione Campania gestita in malo modo dal Governatore De Luca. Il comparto Sanità e i continui cambiamenti di metodo dell’assegnazione delle risorse e la gestione del Pnrr con progetti che sono ‘cattedrali nel deserto’ sono gli anelli deboli rilevati dal giudice amministrativo. Su questo dato drammatico per la ragione, adesso inconfutabile, non si può più tacere” così in una nota a sua firma si è espresso l’onorevole Francesco Maria Rubano.