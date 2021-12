‘SANNIO TOP WINES 2021’ PRESENTAZIONE DEI VINI SANNITI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PREMIATI DALLE GUIDE E DAI CONCORSI

IL 7 IN PROGRAMMA A TORRECUSO L’APPUNTAMENTO ‘SANNIO TOP WINES 2021’ PER PRESENTARE I VINI SANNITI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PREMIATI DALLE GUIDE E DAI CONCORSI

IL CONSORZIO SANNIO DEDICA L’EVENTO ALLA MEMORIA DEL PRODUTTORE ANTONIO IANNELLA

L’appuntamento è in programma per martedì 7 dicembre, a partire dalle ore 18, presso la sede di Cantine Iannella a Torrecuso (Via Tora). Il Sannio Consorzio Tutela Vini chiama a raccolta il mondo del vino sannita per dare vita all’edizione 2021 di ‘Sannio Top Wines’, presentazione dei vini sanniti a indicazione geografica premiati dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi enologici nazionali e internazionali.

La manifestazione rientra nel ricco programma di ‘Campania.Wine’, costituendo la tappa conclusiva di un’intensa settimana (partita il 1° dicembre) che coinvolge oltre 250 produttori campani, aderenti ai cinque consorzi di tutela riconosciuti: oltre al Consorzio Sannio, il Consorzio Tutela Vini del Vesuvio, il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, Vitica – Consorzio Tutela Vini Caserta, Vita Salernum Vites – Consorzio tutela vini. Un evento unico del suo genere che vede insieme le cinque comunità del vino della Campania con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le Dop e le Igp tutelate attraverso un suggestivo itinerario esperienziale e di conoscenza rivolto a esperti, giornalisti di settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del vino.

Il programma della manifestazione del 7 prevede in apertura (nella sala convegni) la presentazione del numerosi riconoscimenti e premi ottenuti dalle denominazioni sannite (Aglianico del Taburno Docg, Falanghina del Sannio Dop, Sannio Dop e Benevento Igp): più di 250 premi e riconoscimenti ottenuti in oltre 25 guide e concorsi nazionali e internazionali. A raccontare questo intenso anno del vino sannita sarà Antonio Follo, segretario della delegazione sannita dell’Associazione Italiana Sommelier. A seguire ci si sposterà nell’accogliente bottaia di Cantine Iannella, dove gli addetti ai lavori e gli appassionati del vino potranno degustare una ricca selezione delle etichette premiate.

Il Consorzio Sannio ha voluto come sede di quest’evento Cantine Iannella, per tributare il giusto ricordo ad Antonio Iannella, patron dell’azienda prematuramente scomparso nella primavera di quest’anno. Un grande protagonista del mondo del vino sannita, esemplare innovatore e appassionato portavoce dei vini e del territorio sannita.

‘Sannio Top Wines’ ha l’obbiettivo di mettere in risalto il notevole processo migliorativo messo in campo dai vitivinicoltori del Sannio. A confermare questa continua crescita di qualità sono proprio i progetti editoriali dedicati al settore enologico e le più importanti selezioni nazionali e internazionali, che in questi ultimi anni registrano presenze sempre più rilevanti di vini sanniti, con diverse etichette che conquistano anche il palcoscenico delle eccellenze ottenendo i massimi riconoscimenti. Un numero che cresce di anno in anno, a conferma del grande lavoro che si sta portando avanti sul territorio, successo in cui giocano un grande ruolo i vitigni falanghina e aglianico. Guide, concorsi e selezioni premiano in particolar modo i vini ottenuti da uve falanghina, con la Falanghina del Sannio DOC che risulta essere di gran lunga la più premiata. A seguire la performance delle etichette ottenute dal vitigno aglianico, con l’ottima affermazione delle bottiglie Aglianico del Taburno Docg e delle produzioni Sannio Aglianico Dop. Intanto si fanno sempre più largo anche le interpretazioni dei vitigni a bacca bianca come fiano, greco, coda di volpe e quelli a bacca rossa come piedirosso e barbera. Infine, continuo è l’incremento dei riconoscimenti ottenuti dagli spumanti, quasi tutti ottenuti da uve falanghina.

