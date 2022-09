Sanniti Five Soccer. Presentato il neo acquisto Gaetano Orlando. Debutto in Coppa Campania

Ci avviciniamo sempre più all’inizio del campionato per i Sanniti Five Soccer, con la stesura del calendario che avverrà (venerdì 9 settembre). E non si fermano nemmeno i nuovi acquisti per la compagine guidata dai misterBenito Pellegrino e Tiziano Bovio.L’ultimo in ordine di tempo è quello di Gaetano Orlando, classe 1997, che viene da un periodo di inattività, ma con un passato giovanile di tutto rispetto.

Innanzitutto Gaetano ti chiediamo qual è stata la tua carriera prima di arrivare ai Sanniti e poi come ti sei approcciato per la prima volta a questo sport.

C’è da dire che vengo da quattro anni di inattività, ma precedentemente ho giocato col Benevento 5 partendo dal campionato Juniores, due campionati U21 e poi in pianta stabile con la prima squadra in serie C1 anche se con poco minutaggio. Mi sono avvicinato al calcio a 5, grazie a mio zio Luca Orlando che giocava nel Maleventum.

Cosa senti di poter dare ai Sanniti e che posizione occupi sul terreno di gioco?

Nonostante sia stato fermo a lungo, penso di poter dare tanto ai Sanniti, impegnandomi giorno dopo giorno e ripagando la fiducia che mi è stata data dai mister Bovio e Pellegrino e dal direttore Cusano. La mia posizione naturale in campo è quella di laterale, ma se ci dovesse essere bisogno di giocare anche più dietro, non mi tirerò certo indietro.

La preparazione atletica è iniziata da pochi giorni, che clima si respira con il resto della squadra?

Per motivi lavorativi non potrò esserci per tutta la preparazione precampionato, quindi ho già preso accordi col nostro preparatore atletico, col direttore e con i mister, per fare allenamento individuale e non perdere quindi terreno col resto della squadra. Per quanto riguarda appunto i miei compagni, in gran parte li conoscevo un po’ tutti, si respira un bel clima gioviale anche perché ci sono molti giovani ed è quindi piacevole allenarsi con loro. Non vedo l’ora che inizi la stagione per dare il mio contributo.

Infine ricordiamo l’inizio di stagione per i Sanniti Five Soccer che affronteranno il Calvi nel primo turno di Coppa Campania di Serie C, nel girone 14 con gare di andata e ritorno il 1 e l’8 ottobre. Chi passerà il turno affronterà poi la vincente del girone 13 tra Futsal Scandone e CUS Avellino.