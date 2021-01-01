Serie A, gli arbitri della 15ª giornata. Pasqua per Benevento-Milan, a Giacomelli Juve-Udinese

Ecco tutte le designazioni arbitrali della 15ª giornata di Serie A, tutti gli incontri sono previsti per la giornata di domenica 3 gennaio 2021:
ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00
MARESCA
FIORITO – VECCHI
IV: PICCININI
VAR: IRRATI
AVAR: PERETTI
BENEVENTO – MILAN h. 18.00
PASQUA
GIALLATINI – PAGANESSI
IV: PEZZUTO
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO
CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00
MANGANIELLO
BACCINI – COLAROSSI
IV: DIONISI
VAR: MARIANI
AVAR: PASSERI
FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00
ORSATO
MELI – PALERMO
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: COSTANZO
GENOA – LAZIO h. 15.00
CALVARESE
GALETTO – PRENNA
IV: DI MARTINO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: TEGONI
INTER – CROTONE h. 12.30
AURELIANO
CECCONI – ZINGARELLI
IV: AYROLDI
VAR: FABBRI
AVAR: RANGHETTI
JUVENTUS – UDINESE h. 20.45
GIACOMELLI
VALERIANI – PAGLIARDINI
IV: ABBATTISTA
VAR: ABISSO
AVAR: LO CICERO
PARMA – TORINO h. 15.00
DOVERI
PRETI – IMPERIALE
IV: VOLPI
VAR: VALERI
AVAR: TOLFO
ROMA – SAMPDORIA h. 15.00
GUIDA
DI VUOLO – DI IORIO
IV: SACCHI
VAR: CHIFFI
AVAR: CARBONE
SPEZIA – H. VERONA h. 15.00
PAIRETTO
VIVENZI – CAPALDO
IV: SERRA
VAR: BANTI
AVAR: LIBERTI
ARTICOLI CORRELATI