Serie C, Monterosi Tuscia – Benevento: 1-1: il Benevento si fa riprendere dal Monterosi

Il Benevento prova a ripartire contro il Monterosi dopo la sconfitta interna col Monopoli. I giallorossi devono ancora blindare il secondo posto e dunque non possono mollare.

Così in campo

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Forte; Piroli (9’st Crescenzi), Mbende (34’st Bittante), Sini; Frediani (21’st Crivello), Parlati, Gori, Gavioli, Di Renzo (21’st Fantacci); Vano, Silipo (21’st Rossi)

A disposizione: Rigon, Di Francesco, Palazzino, Ferreri

Allenatore: Cristiano Scazzola

BENEVENTO (3-4-1-2): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Pinato; Perlingieri (36’st Marotta), Starita (23’st Ciano)

A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Masciangelo, Karic, Kubica, Agazzi, Rillo, Viscardi, Carfora, Capellini, Ciciretti

Allenatore: Gaetano Auteri

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Davide Rignanese di Rimini

Quarto Ufficiale: Mario Leone di Avezzano

RETI: 15’st Pinato (B); 22’st Vano (MT)

Ammoniti: 30’pt Vano (MT); 37’pt Silipo (MT); 5’st Sini e il tecnico Scazzola (MT); 20’st Simonetti (B); 44’st Fantacci (MT); 47’st Pastina (B); 52’st Gavioli (MT)

Recupero: 2’pt; 7’st

CRONACA DELLE EMOZIONI

PRIMO TEMPO

Poche le emozioni nella prima frazione tra i padroni di casa del Monterosi Tuscia e il Benevento. Le redini del gioco sono saldamente nelle mani dei giallorossi che si sono fatti vedere di più. Al 32’ su un’azione imbastita da Perlingieri, Simonetti si trova tra i piedi una buona palla, ma Forte respinge la sua conclusione. Il portiere del Monterosi si ripete qualche minuto dopo su un tiro da posizione ravvicinata di Perlingieri che, però, non calcia molto bene. Il giovane esordiente del Benevento ha un’altra buona chance in chiusura di frazione quando, ottimamente servito da Improta, vede respingersi la conclusione sulla linea di porta da un intervento di Piroli.

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con una ghiotta occasione per il Monterosi. Dall’angolo di Gori, il colpo di testa di Parlati è respinto sulla linea da Terranova (49’). Al 55’ è la volta del Benevento. La conclusione di Perlingieri termina sul palo, sulla sfera si fionda Starita, ma Forte compie un miracolo, riuscendo a respingere il tiro dell’attaccante giallorosso.

Al 60’ arriva il vantaggio del Benevento: scambio Perlingieri-Improta e palla servita in area per l’accorrente Pinato che da due passi la deposita in rete.

Dura poco però il vantaggio del Benevento. Passano appena 7 minuti, Mbende prolunga la punizione di Gori per la rovesciata di Fantacci sui cui Paleari si supera, ma non può niente sull’accorrente Vano che fissa la gara sull’1-1 definitivo.

Non accadrà più nulla di rilevante, neppure nei 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Luca De Angeli.

Il Benevento ha praticamente mollato. Il tecnico dei giallorossi probabilmente preserva alcuni uomini chiave in vista del derby con la Juve Stabia, ma la squadra non ingrana: trova il vantaggio ma subito si fa riacciuffare.