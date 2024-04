SOSPENSIONE IDRICA. LAVORI IN FASE DI COMPLETAMENTO, PROBABILE ANTICIPAZIONE RIAPERTURA CONDOTTA BIFERNO

GESESA comunica di avere terminato delle visite sui cantieri dell’alta velocità, unitamente ai Dirigenti responsabili della Regione Campania, con cui la collaborazione è costante.

I lavori per l’eliminazione delle interferenze con la condotta idrica del Biferno sono in fase di completamento, grazie all’impegno di un elevato e qualificato numero di addetti ed in assenza, al momento, di possibili imprevisti.

Pertanto si confida in una anticipazione della riapertura della condotta del Biferno rispetto a quanto originariamente previsto.

La Regione Campania quando avrà completato il riempimento della condotta e verificata la tenuta alle pressioni di esercizio, invierà comunicazione scritta di ultimazione dei lavori.

A tal punto Gesesa sarà pronta ad intervenire per avviare immediatamente, a sua volta, le manovre di riapertura delle condotte cittadine e degli altri comuni interessati.