SPORT 7 LIVE. DOMENICA ALLE 15.00 “LECCE-BENEVENTO” DALLO STORE IPERBIMBO

Non conosce soste il tour di SPORT 7 Live che approderà domenica sul set dello Store IperBimbo nel Centro Commerciale I Sanniti in via dei Longorbardi a Benevento.

Il talk show giallorosso, condotto da Alfredo Salzano, in onda sui canali di TV7 94 e 288 in webstreaming (www.tvsette.net/webtv) sulla pagina FB: Tvsette Benevento, a partire dalle ore 15.00, commenterà la gara Lecce-Benevento valida per la 22esima giornata del Campionato di Calcio di Serie B.

In studio opinionisti, giornalisti, appassionati di calcio per analizzare il big match d’alta quota del torneo cadetto.

Sono previsti collegamenti diretta con gli inviati di TV7 che ci faranno vivere le emozioni del match della squadra di mister Fabio Caserta lanciata nelle zone di altissima classifica del torneo cadetto

Per la prima volta il seguitissimo format dedicato al calcio sarà ospite dello store IperBimbo da qualche mese attivo all’interno del Centro Commerciale I Sanniti.

IperBimbo è una catena italiana fondata in Piemonte nel 1995 con l’idea di creare delle grandi superfici di vendita dedicati a tutto quello che concerne i neonati, bambini, gravidanza e in generale le famiglie con bambini, ovvero “l’Ipermercato per i Bambini”.

Appuntamento a domenica alle 15.00 sul set dello Store IPERBIMBO al piano terra della Galleria del Centro Commerciale I Sanniti di Benevento.